İstanbulspor kazandı gİresun düştü

Süper Lig'de son hafta nefes kesen ligde kalma mücadelesine sahne oldu. İstanbulspor'la Giresunspor arasındaki yarışta bir tarafta sevinç, bir tarafta dram yaşandı. Son haftaya Giresun'un 1 puan önünde giren sarı-siyahlılar, daha önce ligden düşen Ümraniyespor'u konuk etti. Kazanması halinde Giresun maçının sonucuna bakmadan ligde kalacak olan İstanbul ekibi, Topalli, Rroca, Muammer ve Eze'yle maçtan 4-0 galip ayrılarak, bu sezon yükseldiği Süper Lig'de kalmayı başardı. İki sezon önce Süper Lig'e yükselen Karadeniz ekibi ise konuk ettiği Antalyaspor'u Bajic (Pen.) ve Sainz'in golleriyle 2-0 yenmesine rağmen dramatik şekilde 1. Lig'e düştü. 90 dakika sonunda İstanbul'da büyük bir sevinç yaşanırken, Giresun'da üzüntü hakimdi.

ÇOK ACI ŞEKİLDE DÜŞTÜK

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hak etmedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını vurguladı. Buz, "1 puan farkla lige veda etmek çok acı bir durum. Çok acı bir şekilde ligden düştük. Ama Giresun büyük camia ve düştüğü yerden kalkmasını bilir" diye konuştu.

LİGDE KALMAYI HAK ETTİK

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, büyük bir iş başardıklarını söyledi. Tekke, "Çok büyük bir iş başardık. Şampiyon takım, devre arası transfere 15 milyon euro harcadı. Biz, 10'da 1'i maliyetle ligde kaldık. Çok ciddi bir emek var. Ligde kalmayı hak ettik" dedi.