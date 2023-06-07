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Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta müsabakasında Giresunspor, Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:40
Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Giresunspor - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Antalyaspor maçı 7 Haziran Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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