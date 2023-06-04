İnatçı Giresun

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ümraniyespor, Giresunspor'u konuk etti. Ligde kalma umutlarını sürdürmek için sahaya çıkan konuk ekip, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekibin galibiyeti getiren golünü 45. dakikada Rijad Bajic kaydetti. Savicevic'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Borja Sainz'in kafayla indirdiği topu tecrübeli oyuncu, yakın mesafeden ağlara yolladı. Boşnak oyuncu bu yıl 13. golünü kaydetti.

RAKİBİ ÜMRANİYE

İkinci yarıda skoru korumayı başaran Giresunspor, 1-0'lık galibiyetle ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. Puanını 37'ye yükselten yeşil-beyazlılar, ligin son maçında Antalyaspor'u konuk edecek. Çotanaklar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 38 puanlı İstanbulspor'un gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor karşısında takılmasını bekleyecek. Aksi taktirde yeşil-beyazlılar, lige veda eden ikinci takım olacak.

ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, gelecek hafta ligde kalmak istediklerini söyledi. Buz, "Kazandığımız için mutluyuz. Şansımız hala devam ediyor, bunu kullanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde değil ama ligde kalan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.