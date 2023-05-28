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Giresun kalacak

Karadeniz temsilcisinde gözler Trabzonspor mücadelesine çevirdildi. İrfan Buz “Giresunspor ligde kalacak. Kalan 3 maçımızda maksimum puan alacağız” dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Giresun kalacak

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor üst üste 2 haftayı Hatayspor ve Gaziantep maçlarıyla geçmişti. Bu karşılaşmalardan 6 puan toplayan Karadeniz temsilcisi şimdi Trabzonspor maçına kilitlenmiş durumda. Teknik direktör İrfan Buz "Giresunspor ligde kalacak. Bunun için hem biz hem de oyuncular çok çalışıyor. 3 maçımız daha var. Ancak maç maç bakıyoruz. Öncelikle Trabzonspor'u yenmeliyiz. Ardından Ümraniyespor ve Antalyaspor karşılaşmalarına bakacağız" ifadelerini kullandı. Giresunspor art arta 3 maç kaybettikten sonra çıkış yakalamıştı. Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra aldığı 2 hükmen galibiyetle 7 puan aldı.

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