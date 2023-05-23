Giresun’da hedef 3’te 3

Süper Lig’de düşmeme mücadelesi veren Giresunspor’da Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, puanlarını 43’e yükseltmeleri halinde ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi. Ekiz, “Hayati önem taşıyan 3 maç oynayacağız. Hedefimiz üç müsabakadan da galip ayrılmak” diye umut dağıttı.
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Giresunspor'da Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, puanlarını 43'e yükseltmeleri halinde ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi. Ekiz, "Hayati önem taşıyan 3 maç oynayacağız. Hedefimiz üç müsabakadan da galip ayrılmak" diye umut dağıttı.