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Kazanacağız

Giresun'un hocası Buz, bugünkü F.Bahçe maçı için iddialı konuştu ve "90 dakika boyunca mücadeleden hiç kopmayacağız..." dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Kazanacağız

Ligde bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz, kendileri için final niteliğinde bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Elimizden gelenin fazlasını yaparak, 90 dakika boyunca mücadeleden hiç kopmadan savaşacağız. Galibiyet istiyoruz" diye konuştu.

TARAFTARLA OLUR

Saha avantajını kullanmak istediklerinin altını çizen yeşil beyazlı teknik adam, taraftarlara da bir çağrı daha yaptı. Buz, "Bu kulübe gönül verenlerden gelip bizi desteklemelerini istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu da taraftarımızla başarabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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İrfan Buz’dan taraftara çağrı
‘Fenerbahçe final maçı’
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