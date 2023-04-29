Ligde kalacağız

Ligde pazartesi günü, düşmeme mücadelesi verdiği direkt rakibi İstanbulspor'a konuk olacak Giresunspor, kritik maça hazırlanıyor. Yönetici Emrullah Ekiz, artık rakibin kim olduğu ve oyuncu kalitelerinin kendileri için önemli olmadığını vurgulayarak, "Rakip kim olursa olsun, galip gelme ve puan alma hedefindeyiz. Bizim için artık hiçbir takım önemli değil, çıkıp galibiyet alıp puanları hanemize ekleyip bu ligde kalmak istiyoruz. Giresunspor bu ligde kalacak, hiçbir yere gitmiyoruz" diye iddialı konuştu.