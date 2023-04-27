Hep birlikte aşacağız

Sahasında Başakşehir mağlubiyetinin ardından düşme hattından çıkamayan Giresunspor, bu hafta deplasmandaki final gibi maçta direkt rakibi İstanbulspor'la kozlarını paylaşacak. Takım olarak kendilerine güvendiklerinin altını çizen teknik direktör Hakan Keleş, "Sağ olsunlar çocuklar inanılmaz şekilde inanıyorlar bu işe. Önümüzde çok önemli maçlarımız var. Buradan da en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Kolay değil bu günlerde mücadele etmek. Hep birlikte bunu aşacağımızı düşünüyorum" diye umut dağıttı.



SÜPER LİG'DE KALACAĞIZ

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, ligde kalma adına tüm güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Yamak, tesislerde taraftarların oyuncuları ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Geçen sezon hocamızla bu ligde kalmayı başarmıştık. Bu sene de Allah izin verirse bu işi bir kez daha başaracağız" dedi.