Giresunspor - Başakşehir maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Giresunspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.
Düşme hattından kurtulmak isteyen Giresunspor taraftarı önünde kazanmak istiyor.
Başakşehir ise kötü gidişe son vermek için sahaya çıkıyor.
Çotanak Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Görkem, Arias, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic
Başakşehir: Muhammed, Şener, Duarte, Edgar, Caner, Berkay, Aleksic, Deniz, Januzaj, Szysz, Figueiredo
GİRESUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Başakşehir maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.