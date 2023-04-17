Giresun 11 mac sonra

Süper Lig'de alt tarafı yakından ilgilendiren kritik maçta Giresunspor, Sivasspor'u ağırladı. Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, 18'de öne geçti. Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 35'te Yiğidolar beraberlik golüne çok yaklaştı. Giresunspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan N'Jie, müsait durumda zor olanı yaptı ve topu auta attı. Skor avantajını koruyan Çotanaklar, 11 maç sonra galibiyetle tanışıp ligde kalma yolunda umutlandı. Sivas ekibi ise 3 maç sonra kaybetti.