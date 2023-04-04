Haberler Giresunspor Giresunspor'dan Beşiktaş'a gözdağı

Giresunspor'dan Beşiktaş'a gözdağı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Emrullah Ekiz, 9 Nisan Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçtan istedikleri sonuçla döneceklerine inandığını belirtti.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 13:22
Giresunspor'dan Beşiktaş'a gözdağı

Ekiz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, geçen hafta Süper Lig'de yeni bir sayfa açıp uzun süre sonra galibiyetle tanışmak için çıktıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasından beraberlikle ayrıldıklarını anımsattı.

Maçı 2-0'dan 2-2'ye getirmelerine rağmen kalan bölümde yaptıkları basit hataların sahadan bir puanla ayrılmalarına sebep olduğunu ifade eden Ekiz, "Ama olsun, Giresunspor'un hedefi belli. Ne yaptığını, ne yapacağını ve nasıl mücadele edeceğini iyi biliyor. Biz bu işin üstesinden gelebilecek iyi bir kadroya ve teknik heyete sahibiz. Öyle ya da böyle bu yarışı istediğimiz yerde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ekiz, ligin 28. haftasında Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de her maç zor. Bu maç da onlardan biri olacak. Beşiktaş, Türk futbolumuzun köklü takımlarından biri. Rakibimize saygı duyarak, Giresunspor'umuz kendi oyununu sahaya yansıtacaktır. Giresunspor daha önce Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ve Beşiktaş'tan nasıl puan aldıysa bu maça da aynı hırs ve öz güvenle çıkacaktır. Biz elimizden gelen çaba ve gayreti sahaya yansıtarak inşallah İstanbul'dan istediğimiz sonuçla döneceğiz ve alt sıralardan uzaklaşmak için adım atacağız."

Corendon Alanyaspor maçında tribünlere gelerek takıma tam destek veren taraftarlara da teşekkür eden Ekiz, "Çağrımıza kulak veren, bitiş düdüğüne kadar yeşil-beyazlı takımımıza destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'da oynayacağımız karşılaşmada da taraftarlarımızın bizleri yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Onların desteği bizler için çok önemli. Giresunspor, taraftarıyla güzel. Biz taraftarımızla yan yana, omuz omuza vererek bu işi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Ekiz, "Hedef 2828 Yeni Üye" kampanyasının devam ettiğini, herkesten destek beklediklerini sözlerine ekledi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de büyük kriz çıktı! 4 yıldız Jorge Jesus'u şikayet etti
YÖK duyurdu! Lisans ve lisansüstü öğrencilere verilen burs miktarı artırıldı
G.Saray'dan transfer operasyonu! 2 imza birden
Dev transfer operasyonu! Listede 3 isim var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresun’da hedef Kartal
Giresunspor - Alanyaspor | CANLI
KYK ön lisans, lisans, yüksek lisans bursu ne kadar oldu 2023?
YÖK bursuna zam mı geldi, ne kadar oldu 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Ankaragücü-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 13:39
Erman Toroğlu: Lale Orta bir kukla Erman Toroğlu: Lale Orta bir kukla 13:32
ManU'da Luke Shaw'un sözleşmesi uzatıldı ManU'da Luke Shaw'un sözleşmesi uzatıldı 13:22
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi F.Bahçe'de ayrılık yolda! Menajerine talimat verdi 13:17
Amir Khan'a doping şoku! Amir Khan'a doping şoku! 12:41
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:34
Daha Eski
Hazard için dev kapışma! Süper Lig devleri sıraya girdi Hazard için dev kapışma! Süper Lig devleri sıraya girdi 12:24
Yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır Yeni takımı belli oldu! Forma numarası bile hazır 12:10
Paixao yeniden zirvede! Paixao yeniden zirvede! 12:07
Rıza Çalımbay taraftara seslendi! Rıza Çalımbay taraftara seslendi! 11:47
Bayern Münih - Freiburg maçı saat kaçta? Bayern Münih - Freiburg maçı saat kaçta? 11:46
Oscar Cardozo golleriyle gündem oldu! 40 yaşında... Oscar Cardozo golleriyle gündem oldu! 40 yaşında... 11:43