Giresunspor Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.
GİRESUNSPOR ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Doumbia, Umut, Fer, Efecan, Cavaleiro, Koulouris.
GİRESUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Giresunspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.