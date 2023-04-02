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Giresunspor Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Giresunspor sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Ev sahibi ekip galibiyetle ayrılıp alt sıralardan kurtulmak isterken, konuk takım ise 2 maçlık puan hasretini dindirme peşinde. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Giresunspor - Alanyaspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 15:54
Giresunspor Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor.

GİRESUNSPOR ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Görkem, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Rassoul, Balkovec, Doumbia, Umut, Fer, Efecan, Cavaleiro, Koulouris.

GİRESUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Giresunspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.


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Giresunspor - Alanyaspor maçı saat kaçta?
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