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Giresunspor'dan Alanya’ya gözdağı

Giresunspor, 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Yönetici Erdinç Hıdımoğlu, Alanyaspor’u taraftar desteğiyle
yenerek, 9 maçlık galibiyet özlemini dindireceklerini iddia etti.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 06:50
Giresunspor'dan Alanya’ya gözdağı

Ligde düşmeme mücadelesi veren Giresunspor'da, Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Hıdımoğlu, pazar günü Alanyaspor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde oynayacakları maçı taraftar desteğiyle kazanıp, 9 maçlık galibiyet özlemini dindirmek ve önlerine yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi. Alanyaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Hıdımoğlu, yaptığı açıklamada, "Süper Lig'de 26. haftayı maç yapmadan bay geçtik. Ardından lige bir hafta da milli maç arası verildi. İki haftalık ara, Alanyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmamız için bizim açımızdan fırsat oldu. Takımımızda moraller yerinde. Oyuncularımızın antrenmanlarda gösterdikleri performanstan memnunuz. Tek hedefimiz galibiyet. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Alanyaspor karşılaşmasını taraftar desteğiyle kazanıp, Süper Lig'deki 9 maçlık galibiyet özlemine son vermek ve önümüze yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu kritik 90 dakikada Giresunspor'a desteğe bekliyoruz" diye iddialı konuştu.

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