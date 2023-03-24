Haberler Giresunspor Keleş: Bize en az 12 puan gerekli

Keleş: Bize en az 12 puan gerekli

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, ligde kalacaklarına inandıklarını belirterek, "Ligin geri kalan bölümünde bize en az 12 puan daha gerekli.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 06:50
Keleş: Bize en az 12 puan gerekli

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, ligde kalacaklarına inandıklarını belirterek, "Ligin geri kalan bölümünde bize en az 12 puan daha gerekli. Bunu başarabilecek güçteyiz, puan hesaplarımızı da buna göre yapıyoruz" dedi.


Altın Çotanak
Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Giresunspor'un Geleceği için Hedef 2828 Yeni Üye" kampanyasına dikkat çekti. Yamak, "Altın Çotanak" 250, "Gümüş Çotanak" 100 bin, "Bronz Çotanak" 50 bin, "Çotanak" üyeliğinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

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