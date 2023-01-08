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Giresunspor Ümraniyespor maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor, evinde Ümraniyespor'u konuk ediyor. Giresunspor, sahasında alacağı galibiyetle üst sıralara çıkmak istiyor. Ümraniyespor ise, düşme hattından yukarı yükselmek için puan ve puanlar arıyor. Giresunspor Ümraniyespor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 15:55
Giresunspor Ümraniyespor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Giresunspor ile Ümraniyespor karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GİRESUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Ümraniyespor maçı 8 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Ümraniyespor: Serkan, Popov, Sackey, Glumac, Onur, Karta, Oğuz, Avounou, Geraldo, Valentin, Umut

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