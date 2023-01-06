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Giresun 4 maç sonra kaybetti

Bitexen Giresunspor ligde 4 maç aradan sonra mağlup oldu. Hakan Keleş ile son dönemde iyi bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar öncesinde sırasıyla İstanbulspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerken, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta ise Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Çotanaklar, ligde bu sezon toplamda ise 7. mağlubiyetini yaşadı. 16 maçta 19 puan topladı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 06:50
Giresun 4 maç sonra kaybetti
Bitexen Giresunspor ligde 4 maç aradan sonra mağlup oldu. Hakan Keleş ile son dönemde iyi bir çıkış yakalayan yeşil-beyazlılar öncesinde sırasıyla İstanbulspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerken, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta ise Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Çotanaklar, ligde bu sezon toplamda ise 7. mağlubiyetini yaşadı. 16 maçta 19 puan topladı.
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