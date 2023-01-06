Bajic’ten bir ilk

Giresunspor'un Bosnalı santrforu Riad Bajic, Süper Lig kariyerinde çıktığı 138 maçta ilk kez kendi kalesine gol attı... 28 yaşındaki oyuncu, takımı adına bu sezon ligde 5 gole imza atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Bajic, Başakşehir'de 9 gol+1 asist, Konyaspor'da ise 119 maçta 33 gol+14 asistlik performans sergilemişti.
Giresunspor'un Bosnalı santrforu Riad Bajic, Süper Lig kariyerinde çıktığı 138 maçta ilk kez kendi kalesine gol attı... 28 yaşındaki oyuncu, takımı adına bu sezon ligde 5 gole imza atarken, 1 de asist gerçekleştirdi. Bajic, Başakşehir'de 9 gol+1 asist, Konyaspor'da ise 119 maçta 33 gol+14 asistlik performans sergilemişti.