Giresunspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Giresunspor - Gaziantep FK maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Görkem, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic.
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Furkan Soyalp, Merkel, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Veliu.