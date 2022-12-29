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Giresunspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu bağlamda Karadeniz temsilcisi Giresunspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Giresunspor Gaziantep FK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 16:55
Giresunspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Giresunspor ve Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

GİRESUNSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Gaziantep FK maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper Uludağ, Mejia, Görkem, Serginho, Kuwas, Sainz, Bajic.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Papy, Arda Kızıldağ, Hanousek, Furkan Soyalp, Merkel, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Figueiredo, Veliu.

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Giresunspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta?
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