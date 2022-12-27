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Hakan Keleş: Gaziantep maçı ön önemli maçlardan biri

Süper Lig takımlarından Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Keleş, “Sırada Gaziantep maçı var. Oyuncularıma söylediğim gibi bu maç bizim için en önemli maçlardan biri. Kazandığımız zaman büyük bir avantaj elde edeceğiz” dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 18:24
Hakan Keleş: Gaziantep maçı ön önemli maçlardan biri
Keleş, yeşil beyazlı takımın gerçekleştirdiği antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takım oyununu sağlamaları için zamana ihtiyaçları olduğunu, bunu da haftalar ilerledikçe ve lige verilen aralarda yerleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Takımın şu anki gidişatının, birbirine uyumunun iyi görüldüğü ve oynadıkları son 3 maçta aldıkları 7 puanın kendileri adına sevindirici olduğunu kaydeden Keleş, "Fakat devre arasına kadar belirlediğimiz bir hedefimiz var, onu yakalamamız gerekiyor. Sırada Gaziantep maçı var. Oyuncularıma söylediğim gibi bu maç bizim için en önemli maçlardan biri. Kazandığımız zaman büyük bir avantaj elde edeceğiz. Zor maç olacak ama günden güne iyi oynuyoruz ve sahamızda da seyircimizin desteğiyle kazanacağımızı düşünüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız zaman bizim için altın değerinde bir 3 puan olacak" diye konuştu.

Keleş, ilk yarıdaki hedeflerinin 20 puanın üzerine çıkmak olduğunu da belirterek, "Şu an 16 puandayız. Geride kalan maçları da kazanabildiğimiz kadar kazanacağız. Ligin ikinci yarısı zorlu geçeceği için ne kadar puan toplayabilirsek bizim için iyi olacak. Tabi ki devre arasında transfer dönemi var. Orada da tahtayı açabilirsek transfer yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeşil beyazlı ekibin kaptanı kaleci Onurcan Piri ise, Fenerbahçe maçının ardından lige verilen arada Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Takım için çok iyi geçti ve iyi çalıştık. Artık maç oynadıkça tempoyu yakalayacağız. Aslında çok bir idman temposuna ihtiyacımız yok, çünkü genciz ve enerjimiz var. O yüzden her türlü mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum. Giresunspor olarak bir mücadele takımıyız."

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