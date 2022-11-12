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Hakan Keleş'ten Fenerbahçe galibiyeti sözleri!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Keleş "Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi." dedi. İşte o sözler...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 19:46
Hakan Keleş'ten Fenerbahçe galibiyeti sözleri!

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Keleş "Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi." dedi.

İşte o sözler;

"Kötü gidişatımız vardı, onu toparladık. Buralarda kazanmak zor ama Fenerbahçe'nin eksik kalması işimize geldi. 1-0'dan sonra oyunu çevirmek önemliydi. Çok zor şartlar altındayız. Kampa gideceğiz, nereye gideceğimiz bile belli değil. Bu maç bize moral oldu. İlerisi için bize umut doğdu."

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