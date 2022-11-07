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Giresunspor'da Hakan Keleş Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Bizim için zor olacak"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş maç öncesi açıklamalarda bulundu. Keleş, "Bu sene Fenerbahçe çok daha güçlü kadro kurdu. İçeride inanılmaz seyirci baskısıyla oynuyorlar. Bizim için çok zor bir maç olacak. dedi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 15:11
Giresunspor'da Hakan Keleş Fenerbahçe maçı öncesi konuştu! "Bizim için zor olacak"

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 9 Kasım Çarşamba günü sahalarında konuk edecekleri Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin turu geçerek, kupada başarılı sonuçlar elde etmek olduğunu ifade eden Keleş, "Kupada oynatamadığımız, az süre alan oyunculara şans veriyoruz. Çünkü çok yoğun bir periyod oluyor. Zaten kadromuz çok kısıtlı. Sakatlık riskleri var. Bu turda rakibimiz Ankaraspor. İyi gidiyorlar, güçlü bir takım. Turu geçerek, kupa gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Ligin 14. haftasında 12 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacaklarını dile getiren Keleş, kendilerini çok zor bir maçın beklediğine vurgu yaptı.

Bu maçın kendileri için önemli olduğunu dile getiren Hakan Keleş, "İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray karşı galibiyetlerimiz var. Fenerbahçe'den ise geçen sezon puan alamadık. Hedefimiz tabii ki puan veya puanlar alabilmek. Bu sene Fenerbahçe çok daha güçlü kadro kurdu. İçeride inanılmaz seyirci baskısıyla oynuyorlar. Bizim için çok zor bir maç olacak. Ancak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor ama bizim böyle bir galibiyete ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Geride kalan 13 haftalık süreci değerlendiren Keleş, "Geçen seneye nazaran biraz daha genç bir kadro kurduk. Onun sıkıntılarını yaşadık tabii. 12 maç oynadık ve 12 puan aldık. İç sahada biraz sıkıntı çektik. Kazanabileceğimiz maçlar vardı. Onlardan puan çıkarabilseydik, biraz daha rahat olabilirdik. Hedeflerimizin biraz gerisinde kaldık. Ancak lig uzun bir maraton. Bunu telafi edecek gücümüz var. Fenerbahçe maçının ardından ara var. Aradan sonra telafi ederiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Keleş, sezonun ilk yarısını 20 puanın üzerine tamamlamayı planladıklarını söyleyerek, "6 maçımız daha var. 4'ü deplasmanda, 2'si iç sahada. İç saha maçlarımızdan galip gelip, dışarıdan da puanlar almak istiyoruz. 20 puan barajının üzerine çıkabilmek önemli. İkinci devre daha zor geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

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