Haberler Giresunspor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Başakşehir maçı sonrası açıklamalar

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Başakşehir maçı sonrası açıklamalar

Son dakika haberleri... Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadele İstanbul ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken Karadeniz ekibinde teknik direktör Hakan Keleş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 23:20
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Başakşehir maçı sonrası açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Keleş, "Maç öncesi planımız ilk yarıda rakibimiz için alanları daraltmaktı. Çünkü çok iyi pas yapan, hareketli oynayan ve geniş alanda etkili bir takımdı. Kendi sahamıza çekilsek de çok fazla hücuma çıkamadık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe de ilk yarıda çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Sonra yediğimiz gol biraz dengemizi bozdu ama ikinci yarı riskleri aldık, önde oynamaya başladık. Yakaladığımız pozisyonlar var. Rakibimizin kaliteli ayakları var. Kadro kalitesi olarak bizden çok farklılar. Kötü bir gidişatımız var, düzeltmek bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

"Kulübümüzün durumundan kaynaklı çok fazla destek alamıyoruz." ifadelerini kullanan Keleş, "Bu kötü günlerde önümüzde İstanbulspor maçı var. O bize ilaç olabilir. Camiamızın birleşmesi, seyircimizin desteğiyle alacağımız 3 puan ilerisi için bize umut vadedecek. Buralara çok kolay gelmedik. Geçen sene de zor günler yaşamıştık. Camia olarak birleşmemiz gerekiyor. İnşallah İstanbulspor maçı var, bizler için çok önemli. O maçı kazanıp rahatlamak istiyoruz. Başakşehir'e bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Hakan Keleş, taraftarların gösterdiği tepki hakkında gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Taraftar iyi günde de kötü günde de takımının yanında olmalı. Biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta taraftar desteğine ihtiyacımız var. Diğer rakiplerimiz inanılmaz taraftar desteğiyle oynuyor, bizim de böyle olmalı. Deplasmandan puanlar getiriyoruz ama iç sahadaki MKE Ankaragücü maçının istediğimiz gibi sonuçlanmaması planları bozdu. İstanbulspor maçında olmazsa olmazlarımızdan iç saha desteğini iyi kullanmamız ve takımımızın taraftar desteğini görmesi gerekiyor. Buralara kolay gelmedik, kolay da kaybetmeyeceğiz. Maddi olarak fazla destek görmeyen bir kulübüz. Taraftarlarımızın kötü günde de takımımızın yanında olacağına inanıyorum."

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i değişimi ile parmak ısırttı! 'Kikirik Biricik' Çisil Oral tam bir estetik harikası oldu!
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Vali Hulusi Şahin, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı
Antalyaspor Sivas'tan galip döndü!
Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir evinde güldü!
Başakşehir - Giresunspor | CANLI
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (31 Ekim)
Kasım 2022 FED faiz toplantısı ne zaman?
2022 KYK Kredi ve Burs başvuruları ne zaman başlayacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma 3 puanı son dakikalarda kaptı! Roma 3 puanı son dakikalarda kaptı! 23:32
Groenendijk: İyi bir ivme yakaladık Groenendijk: İyi bir ivme yakaladık 23:27
Belözoğlu: Galibiyet için mutluyum Belözoğlu: Galibiyet için mutluyum 23:23
Rıza Çalımbay: Biz bu değiliz Rıza Çalımbay: Biz bu değiliz 23:16
Manisa FK Başkent'te kazandı! Manisa FK Başkent'te kazandı! 22:09
Başakşehir evinde güldü! Başakşehir evinde güldü! 22:02
Daha Eski
Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! Antalyaspor Sivas'tan galip döndü! 21:57
F.Bahçe Beko dolu dizgin! F.Bahçe Beko dolu dizgin! 21:19
Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği Toroğlu duyurdu! Güneş'ten transfer isteği 21:12
Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... Beşiktaş'ta Ghezzal gelişmesi! Tedavisi için... 18:44
Buruk'un derbi güvencesi Icardi! Büyük maçlarda... Buruk'un derbi güvencesi Icardi! Büyük maçlarda... 18:20
Başakşehir - Giresunspor | CANLI Başakşehir - Giresunspor | CANLI 18:00