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Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer yasağı şoku yaşanıyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sonrasında kanser teşhisi konan Jean Pyerre için sözleşme fesih kararı almıştı. FIFA'nın Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin Euro para cezası verdiği belirtildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 21:22
Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı!

Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Globo'da yer alan habere göre; Giresunspor, geçtiğimiz sezonda transfer ettiği ve sonrasında kanser teşhisi konan Jean Pyerre için sözleşme fesih kararı almıştı.

Haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin Euro para cezası verdi.

JEAN PYERRE KİMDİR?
1998 doğumlu Jean Pyerre 2018'de Gremio'nun A takımına yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu Giresunspor'a kiralık olarak katılmıştı.

Giresunspor, Brezilyalı oyuncuyu Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.

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