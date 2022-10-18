Giresunspor'a 2 dönem transfer yasağı!

Giresunspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Globo'da yer alan habere göre; Giresunspor, geçtiğimiz sezonda transfer ettiği ve sonrasında kanser teşhisi konan Jean Pyerre için sözleşme fesih kararı almıştı.

Haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı ve 765 bin Euro para cezası verdi.



JEAN PYERRE KİMDİR?

1998 doğumlu Jean Pyerre 2018'de Gremio'nun A takımına yükseldi. Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu Giresunspor'a kiralık olarak katılmıştı.

Giresunspor, Brezilyalı oyuncuyu Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.