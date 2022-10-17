Haberler Giresunspor Sivasspor - Giresunspor maçı sonrası Hakan Keleş: Kötü bir gidişatımız var

Sivasspor - Giresunspor maçı sonrası Hakan Keleş: Kötü bir gidişatımız var

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, üzgün olduklarını söyledi. Keleş yaptığı açıklamada, kötü bir gidişat içinde olduklarını belirtti. İşte o sözler...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 23:39
Sivasspor - Giresunspor maçı sonrası Hakan Keleş: Kötü bir gidişatımız var

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maç öncesi kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlanmıştık. Maça da iyi başladık. Bir pozisyon hatası ve ardından gelen bir frikik golü biraz oyun konsantrasyonumuzu bozdu. Biraz oyundan da düştük. İkinci yarı riskler aldık. Girdiğimiz pozisyonlar var. Ama Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Sivasspor'u oyunlarından dolayı tebrik ediyordum. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz sadece bir maç kaybettik. Kötü bir gidişatımız var. Ama düzeltecek olan da bizleriz. Önümüzde bir Ankaragücü maçı var. İnşallah o maçla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz."

DİĞER
Esra Erol’da inanılmaz olay! Eşi biriktirdikleri 500 bin lirayı alarak kayıplara karıştı: Çocuklarımızın hayallerimizi çaldı!
Yıldız Tilbe seyircilerinin önünde sahne kıyafetini giyerken düştü! Gören neye uğradığını şaşırdı! O anlar anbean kameralara yansıdı
10. hafta perdesi kapandı! İşte puan durumu
Stoper harekatı erken başladı! Bir genç bir deneyimli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor - Giresunspor | CANLI
Sivasspor - Giresunspor canlı izle
💥 Çılgın Sayısal 17 Ekim sonuçları!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının kapsamı belli oldu!
İmar barışı çıktı mı? İmar affı son durum
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak" "Taraftarımızla bütünleşirsek çok daha iyi olacak" 23:32
Ballon d'Or Karim Benzema'nın! Ballon d'Or Karim Benzema'nın! 23:02
"Güzel bir seri yakaladık" "Güzel bir seri yakaladık" 22:44
Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap! Altay Bayındır'dan eleştirilere cevap! 22:36
Jesus: Önemli olan kazanmaktı Jesus: Önemli olan kazanmaktı 22:32
En iyi genç futbolcu Gavi oldu! En iyi genç futbolcu Gavi oldu! 22:22
Daha Eski
10. hafta perdesi kapandı! İşte puan durumu 10. hafta perdesi kapandı! İşte puan durumu 22:02
Kanarya düğümü ilk yarıda çözdü! Kanarya düğümü ilk yarıda çözdü! 22:01
Yiğido evinde hata yapmadı! Yiğido evinde hata yapmadı! 21:51
Roma tek golle güldü! Roma tek golle güldü! 21:33
Galatasaray ilk galibiyetini aldı! Galatasaray ilk galibiyetini aldı! 21:15
Toroğlu: F.Bahçe seyir zevki veriyor! Toroğlu: F.Bahçe seyir zevki veriyor! 21:08