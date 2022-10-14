Giresun’da hedef ilk 10

Giresun teknik direktörü Hakan Keleş, bu sezon lig sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Bu sezon daha fazla tecrübeye sahip olduklarını belirten Keleş, "Hedefe ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Giresunteknik direktörü Hakan Keleş, bu sezon lig sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almayı hedeflediklerini söyledi. Bu sezon daha fazla tecrübeye sahip olduklarını belirten Keleş, "Hedefe ulaşmak için de elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.