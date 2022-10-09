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Giresunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası VAR tepkisi!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılan Giresunspor'da VAR tepkisi sürmeye devam ediyor. Karadeniz ekibinin Oğulcan Çağlayan'ın ayağından bulduğu gol VAR'ın uyarısı sonucu iptal edildi. Bu tartışmalı pozisyonun ardından Giresunspor'dan sert bir açıklama geldi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 17:32
Giresunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası VAR tepkisi!

Giresunspor VAR sisteminden çıkmak istediklerini duyurdu.

İşte Giresunspor'un açıklaması:

"VAR SİSTEMİNİ İSTEMİYORUZ"

Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz. Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evrildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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