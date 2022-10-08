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SÜPER LİG HABERLERİ | Hakan Keleş Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, evinde Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 22:50
SÜPER LİG HABERLERİ | Hakan Keleş Beşiktaş maçı sonrası konuştu!

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Arena'da Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrası Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu. Keleş, "Kazanacak bir oyun oynamadık, ilk yarı kötüydük. İkinci yarı daha iyiydik, toparladık. Pas hataları yaptık, bunu zemine bağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

İŞTE HAKAN KELEŞ'İN SÖZLERİ

"Kazanacak bir oyun oynamadık, ilk yarı kötüydük. İkinci yarı daha iyiydik, toparladık. Pas hataları yaptık, bunu zemine bağlayabiliriz. Gol bulduk ama sayılmadı. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Üzgünüz. 1 puan kazanabilirdik o da VAR'dan döndü. Eksik şeylerimiz çok, bugün çok şeyi yapamadık. Beşiktaş'ta etkili olamadı. Zaten golü de duran toptan buldu, oraya engel olamadık. Biz de pozisyonlara bulduk ama bugün olmadı."

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