Haberler Giresunspor Oğulcan Çağlayan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Oğulcan Çağlayan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0'lık skorla siyah-beyazlıların lehine tamamlandı ve Karadeniz ekibinde forma giyen Oğulcan Çağlayan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 22:36
Oğulcan Çağlayan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Çotanak Arena'da kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0'lık skorla siyah-beyazlıların lehine tamamlandı.

90. dakikada attığı golü VAR'dan ofsayt gerekçesiyle dönerek iptal edilen Giresunspor forması giyen Oğulcan Çağlayan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Çağlayan, "Eğer maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse el önde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN AÇIKLAMALARI

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk golüm olacaktı. Eğer maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse el önde olması gerekiyor. Belki yanlış biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam özür dilerim. Daha iyi bakacağım."

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