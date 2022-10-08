Oğulcan Çağlayan Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu!

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Çotanak Arena'da kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0'lık skorla siyah-beyazlıların lehine tamamlandı.

90. dakikada attığı golü VAR'dan ofsayt gerekçesiyle dönerek iptal edilen Giresunspor forması giyen Oğulcan Çağlayan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Çağlayan, "Eğer maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse el önde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN AÇIKLAMALARI

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İlk golüm olacaktı. Eğer maç oynanırken oyun kuralları değişmediyse el önde olması gerekiyor. Belki yanlış biliyorum. Eğer yanlış biliyorsam özür dilerim. Daha iyi bakacağım."