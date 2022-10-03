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Giresun duvarı!

Giresun, Serginho'nun 4'te kırmızı gördüğü, 100 dakika 10 kişi oynadığı maçta Alanya'dan puanla döndü.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Giresun duvarı!

Giresun, Serginho'nun 4'te kırmızı gördüğü, 100 dakika 10 kişi oynadığı maçta Alanya'dan puanla döndü. Serginho, Rassoul'a faulü sonrası VAR'dan kırmızı görürken, ilk yarı golsüz bitti. 65'te Sainz, Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıda Görkem, takımını öne geçirdi. 81'de Balkovec'in füzesi sonucu belirledi: 1-1. Alanya'nın 3 puan hasreti 2, Giresun'un ise 4 maça çıktı.

TAKIMIMA HELAL OLSUN

Giresunspor hocası Hakan Keleş, 100 dakika 10 kişi oynayan takımını tebrik etti. Sıcak havada oynanan maçta müthiş mücadele ettiklerini vurgulayan Keleş, "100 dakika 10 kişi oynadık. Ona rağmen girdiğimiz net pozisyonlar var. Kazanabilirdik" dedi.

ÖZ ELEŞTİRİ ZAMANI

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mateos, kötü gidişata neşter vuracaklarını söyledi. Mateos, "İyi bir gidişatımız olduğu söylenemez. Şapkayı önümüze koyup, gerekli analizleri yaptıktan sonra, neyi nasıl düzeltmemiz gerektiği üzerinde duracağız" diye konuştu.

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