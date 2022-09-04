Haberler Giresunspor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten transfer açıklaması: 3 oyuncu daha alacağız

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten transfer açıklaması: 3 oyuncu daha alacağız

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, Konyaspor maçı sonrası konuştu. Keleş yaptığı açıklamada, anlaştıkları oyuncular olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 12:02
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten transfer açıklaması: 3 oyuncu daha alacağız

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Transfer için süremiz var. Anlaştığımız oyuncular var. Onlar geldikten sonra alternatif oyuncularımız ve kadro kalitemiz biraz daha iyi olacak" diye konuştu.

Giresun Çotanak Spor Kompleksi'nde Konyaspor'un 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptıklarını ama kazanmak adına rakibin daha iyi oynadığını ifade eden Keleş, "Kadro kalitesi iyi, birlikte oynama alışkanlığı iyi bir takıma karşı oynadık. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Bizim kadro kalitemiz tabi onlarla mukayese edilmez ama oyuncularım ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Pozisyonlarımız da var. Kazanmak istiyorduk, kaybettik. Oyun olarak zaman zaman iyi şeyler yaptık ama kazanmak adına rakibimiz zaman zaman bizden daha iyi oynadı. Önümüzdeki haftayla bunu telafi etmek istiyoruz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz" dedi.

"ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"
Transfer çalışmalarına da değinen Keleş, "Önümüzdeki hafta ayın 8'ine kadar süremiz var transfer için. Anlaştığımız oyuncular var. Bu maça yetiştiremedik. 3 oyuncumuzun lisansını çıkartamadık. Ayın 8'ine kadar 3 tane oyuncu daha alacağız. Onlar geldikten sonra alternatif oyuncularımız ve kadro kalitemiz biraz daha iyi olacak" diye konuştu.

DİĞER
‘Bir Küçük Gün Işığı’ kalplere dokunacak… ‘Elif’in mücadelesine şapka çıkarılır’
Gülşah Saraçoğlu, Gökhan Göz ile dudak dudağa! Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'le 'yasak aşk' yaşamış ve küfürler yağdırmıştı...
Feghouli transfer görüşmelerine başladı! Yeni takımı...
Fırtına o isimde ısrarcı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Senghor Giresun’da
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti!
DOLAR NE KADAR OLDU? 4 Eylül 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
İOKBS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! İOKBS soruları ve cevapları açıklandı mı? | Bursluluk Sınavı soru kitapçığı - 2022 İOKBS PDF
METEOROLOJİ'DEN SEL, YILDIRIM, HEYELAN, DOLU, FIRTINA UYARISI! | Bugün yağmur yağacak mı? Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 4 Eylül 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu! 12:47
Cremonese - Sassuolo maçı saat kaçta? Cremonese - Sassuolo maçı saat kaçta? 12:39
Beşiktaş A.Gücü maçı için Başkent'te Beşiktaş A.Gücü maçı için Başkent'te 12:37
Batshuayi neden transfer edildi? İşte o 5 sebep Batshuayi neden transfer edildi? İşte o 5 sebep 12:34
Fırtına'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! Fırtına'dan F.Bahçe'ye göndermeli paylaşım! 12:27
Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:27
Daha Eski
Adanaspor - Altay maçı saat kaçta? Adanaspor - Altay maçı saat kaçta? 12:06
Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 11:57
Pendikspor - Boluspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Boluspor maçı saat kaçta? 11:48
Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 11:31
Başkan itiraf etti! "Batshuayi'yi istemiştik" Başkan itiraf etti! "Batshuayi'yi istemiştik" 11:30
Feghouli transfer görüşmelerine başladı! Yeni takımı... Feghouli transfer görüşmelerine başladı! Yeni takımı... 11:20