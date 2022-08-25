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Giresun'dan çifte atak

Hakan Keleş, Hasic için Beşiktaş’a Ömer Bayram için de G.Saray’a teklif yaptıklarını açıkladı.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Giresun'dan çifte atak
Transfer çalışmalarını sürdüren Giresunspor'un hedefinde Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Ajdin Hasic ve Ömer Bayram var... Çotanaklar'ın teknik patronu Hakan Keleş, Radyospor'a yaptığı açıklamada iki oyuncu için de girişimlerinin sürdüğünü belirterek, "Ajdin Hasic için Beşiktaş'a resmi transfer teklifimizi ilettik. Yanıt bekliyoruz. Ömer Bayram konusunda da Galatasaray'a resmi teklif yaptık. Galatasaray'la aramızda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray, Ömer Bayram'ı ikna etmeye çalışıyor." dedi... Öte yandan Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Pazar günü deplasmanda oynanacak karşılaşmada hedef en az bir puanla dönmek. Süper Lig'e sahasında 3-2'lik Adana Demirspor yenilgisiyle kötü başlayan Giresunspor, daha sonra Galatasaray'ı İstanbul'da 2-1, Kasımpaşa'yı ise kendi evinde 1-0 mağlup etmişti.
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