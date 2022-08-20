Haberler Giresunspor Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00
Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Giresunspor - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Giresunspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Kasımpaşa maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

DİĞER
Flaş gelişme! Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu… ‘O belge gerçeğe aykırı’
Başkan Erdoğan'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda ter döken milli sporculara tebrik
Rossi için transfer gelişmesi! İtalyan kulübü...
Beşiktaş için kulübüne rest çekti! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hedef 2’de 2
Borja Sainz'dan galibiyet yorumu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altınordu - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Altınordu - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 10:48
Samsunspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Samsunspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:27
Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Tuzlaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 10:20
Ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim... Ayrılık rüzgarı! Miha Zajc ve 8 isim... 10:14
Hatayspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Hatayspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 10:11
Rossi için transfer gelişmesi! İtalyan kulübü... Rossi için transfer gelişmesi! İtalyan kulübü... 10:11
Daha Eski
Beşiktaş için kulübüne rest çekti! Bonservisi... Beşiktaş için kulübüne rest çekti! Bonservisi... 09:34
Transferde sürpriz gelişme! Beşiktaş derken Trabzonspor... Transferde sürpriz gelişme! Beşiktaş derken Trabzonspor... 09:18
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 09:18
Çakar'dan olay yorum! "Torrent döneminden de beter" Çakar'dan olay yorum! "Torrent döneminden de beter" 08:38
Yıldız isme şok sözler! "Küskün gibi oynuyor" Yıldız isme şok sözler! "Küskün gibi oynuyor" 07:49
Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." 01:52