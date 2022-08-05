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Giresunspor kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı

Giresunspor, kaleci transferinde Ferhat Kaplan ile anlaştığını duyurdu. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Giresunsporumuz 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlamıştır. Ferhat Kaplan'a Giresunsporumuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 16:32
Giresunspor kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, kaleci Ferhat Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kaleci Ferhat Kaplan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Ferhat Kaplan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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