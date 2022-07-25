Eldiven sürprizi

Erzurum kampını tamamlayan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'e, Erzurumlu bir futbolsever, 22 yıl önce kendisine hediye ettiği eldivenleri göstererek duygulandırdı. Keleş, "Evet bunlar benim. Özellikle kenarlarındaki iplikleri yakıyordum ki ellerimi tahriş etmesin. Eldivenleri görünce o yıllara gittim" dedi.
Erzurum kampını tamamlayan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'e, Erzurumlu bir futbolsever, 22 yıl önce kendisine hediye ettiği eldivenleri göstererek duygulandırdı. Keleş, "Evet bunlar benim. Özellikle kenarlarındaki iplikleri yakıyordum ki ellerimi tahriş etmesin. Eldivenleri görünce o yıllara gittim" dedi.