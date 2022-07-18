Haberler Giresunspor Giresunspor ekolü

Giresunspor ekolü

Giresunspor, 16 antrenör ve diğer personellerle birlikte A takımla uyumlu olarak ekol hedefini hayata geçirecek.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Giresunspor ekolü

Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırma amaçlı altyapı çalışmasını hayata geçireceklerini söyledi. Ferhat Karademir, 8-20 yaş aralığındaki grupların gelişimine rehberlik edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda ilk aşamada kulübümüzde; 16 antrenör, bir fizyoterapist, bir masör, bir doktor, bir diyetisyen, bir rehberlik ve psikolojik danışman ile 3 diğer görevli personel istihdamı öngörülerek, Giresunspor futbol ekolü oluşturulacak. Bu ekolün de A takımla uyumu, genel strateji olarak nihai hedefe konulmuştur."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Mbaye Diagne’den sonra bir golcü daha ayrılıyor! İran’dan milyon dolarlık teklif…
Araba fiyatına loca! Bodrum’da iki saatlik eğlencenin bedeli 300 bin TL
Kanarya ve Cimbom o stoperde yarış halinde!
Fırtına Boyata transferinde sona geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Umut isyan etti
Forvet Bjajic Giresun'da
YKS 2022 SONUÇ EKRANI - ÖSYM | Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih tarihleri ve YKS 2022 tercih kılavuzu
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU EKRANI
TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık 00:05
Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı 00:05
Vida'nın yeni adresi belli oldu! Vida'nın yeni adresi belli oldu! 00:05
Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! 00:05
Daha Eski
Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! 00:05
Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... 00:04
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ni 4. tamamladı Filenin Sultanları Milletler Ligi'ni 4. tamamladı 00:04
Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım sözleri! Salih Uçan'dan Aziz Yıldırım sözleri! 00:04
Trabzon Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu! Trabzon Uğurcan Çakır'ın alternatifini buldu! 00:04
Willian Arao'nun talihsiz anı Willian Arao'nun talihsiz anı 00:04