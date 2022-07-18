Giresunspor ekolü

Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Türk futboluna yeni oyuncular kazandırma amaçlı altyapı çalışmasını hayata geçireceklerini söyledi. Ferhat Karademir, 8-20 yaş aralığındaki grupların gelişimine rehberlik edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda ilk aşamada kulübümüzde; 16 antrenör, bir fizyoterapist, bir masör, bir doktor, bir diyetisyen, bir rehberlik ve psikolojik danışman ile 3 diğer görevli personel istihdamı öngörülerek, Giresunspor futbol ekolü oluşturulacak. Bu ekolün de A takımla uyumu, genel strateji olarak nihai hedefe konulmuştur."