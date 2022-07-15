Doğan Can Davas geri sayımda

Giresun'un 1. Lig ekibi Bandırma'dan yeni transferi Doğan Can Davas, iddiasını ortaya koydu. 24 yaşındaki 10 numara, "Süper Lig'de oynamak hedeflerimin başındaydı. Giresun'a gelerek bu hedefimi gerçekleştirdim. İnşallah gol yollarında takım oyunuyla etkili olup takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.
Giresun'un 1. Lig ekibi Bandırma'dan yeni transferi Doğan Can Davas, iddiasını ortaya koydu. 24 yaşındaki 10 numara, "Süper Lig'de oynamak hedeflerimin başındaydı. Giresun'a gelerek bu hedefimi gerçekleştirdim. İnşallah gol yollarında takım oyunuyla etkili olup takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.