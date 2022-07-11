Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak Giresunspor'a transfer oluyor!

Transferde daha çok yerli isimlere yönelen Giresunspor, şampiyon Trabzonspor'la kurduğu iyi ilişkiler sonucunda transferde Fırtına'dan bir isimle daha imza aşamasına geldi. Yeni sezon öncesinde Murat Cem Akpınar'ı Karadeniz temsilcisinden kiralayan Çotanakların, Abdülkadir Parmak'ı da satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlandığı öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli maestronun da Giresunspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi. Bordo-mavililerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan, 1 kez da A Milli Takım formasını giyen Parmak, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak geçirdiği Kayserispor'da 17 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.