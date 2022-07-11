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Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak Giresunspor'a transfer oluyor!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Son şampiton bir yandan gelecek isimleri belirlerken, diğer yandan da gönderilecek futbolcular için planlamasını yapıyor. Bu bağlamda Trabzonspor, Abdülkadir Parmak ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:00 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:35
Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak Giresunspor'a transfer oluyor!

Transferde daha çok yerli isimlere yönelen Giresunspor, şampiyon Trabzonspor'la kurduğu iyi ilişkiler sonucunda transferde Fırtına'dan bir isimle daha imza aşamasına geldi. Yeni sezon öncesinde Murat Cem Akpınar'ı Karadeniz temsilcisinden kiralayan Çotanakların, Abdülkadir Parmak'ı da satın alma opsiyonuyla kiralamaya hazırlandığı öğrenildi. 27 yaşındaki tecrübeli maestronun da Giresunspor'un teklifine olumlu yaklaştığı bildirildi. Bordo-mavililerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan, 1 kez da A Milli Takım formasını giyen Parmak, geçtiğimiz sezonun ikinci devresini kiralık olarak geçirdiği Kayserispor'da 17 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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