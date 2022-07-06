SÜPER LİG HABERLERİ | Giresunspor Alper Uludağ'ı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE GİRESUNSPOR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA