Haberler Giresunspor SÜPER LİG HABERLERİ | Giresunspor Alper Uludağ'ı transfer etti!

SÜPER LİG HABERLERİ | Giresunspor Alper Uludağ'ı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar defans hattına takviye yaparak Alper Uludağ'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:40 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:44
SÜPER LİG HABERLERİ | Giresunspor Alper Uludağ'ı transfer etti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Alper Uludağ ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncunun takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampının kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Alper Uludağ'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE GİRESUNSPOR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

DİĞER
Aşk 101'in yıldızı Selahattin Paşalı baba oldu! İşte ilk kareler...
Transferin hızlı takımı Beşiktaş dur durak bilmiyor! Tunuslu orta saha Aissa Laidouni için harekete geçildi
Transferi duyurdular! Ekuban Galatasaray yolunda
Beşiktaş Muleka'yı KAP'tı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sola Alper geliyor
Hakan Keleş’in gözü gençlerde
🐏KURBAN BAYRAMI RESİMLİ MESAJLAR 2022
🐏🍬RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2022 | En güzel ve en anlamlı bayram mesajları - Facebook, Whatsapp, Instagram
ARİFE (AREFE) GÜNÜ PTT, BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, HASTANELER AÇIK MI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde dev teklif! F.Bahçe'den jet yanıt Transferde dev teklif! F.Bahçe'den jet yanıt 19:15
Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı... Ve teklifleri böyle duyurdu! Marcao'nun yeni takımı... 18:27
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik 16:54
Transferi duyurdular! Ekuban Galatasaray yolunda Transferi duyurdular! Ekuban Galatasaray yolunda 16:41
Beşiktaş Muleka'yı KAP'tı! Beşiktaş Muleka'yı KAP'tı! 16:10
Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu Vedat Muriqi'nin yeni adresi belli oldu 15:56
Daha Eski
Gedson Fernandes'ten Galatasaray sorusuna flaş yanıt! Gedson Fernandes'ten Galatasaray sorusuna flaş yanıt! 15:25
Beşiktaş'tan flaş Muleka açıklaması! Beşiktaş'tan flaş Muleka açıklaması! 15:02
Fenerbahçe'den logo açıklaması! Fenerbahçe'den logo açıklaması! 14:53
Aslan onun peşinde! Sol beke... Aslan onun peşinde! Sol beke... 14:40
Bruno Fernandes Arda Güler'e mesaj gönderdi! Bruno Fernandes Arda Güler'e mesaj gönderdi! 13:53
F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi... F.Bahçe'de büyük tehlike! Kiev maçı öncesi... 13:25