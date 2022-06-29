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Bütçe 120 milyon

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karademir, "100-120 milyon TL bütçeli takım oluşturmayı planlıyoruz. Şu anda fiyatlar çok yüksek. Doğru maliyette, doğru oyuncu almak için biraz beklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Bütçe 120 milyon
Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karademir, "100-120 milyon TL bütçeli takım oluşturmayı planlıyoruz. Şu anda fiyatlar çok yüksek. Doğru maliyette, doğru oyuncu almak için biraz beklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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