Bütçe 120 milyon

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karademir, "100-120 milyon TL bütçeli takım oluşturmayı planlıyoruz. Şu anda fiyatlar çok yüksek. Doğru maliyette, doğru oyuncu almak için biraz beklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
GiresunsporBasın Sözcüsü Ferhat Karademir, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karademir, "100-120 milyon TL bütçeli takım oluşturmayı planlıyoruz. Şu anda fiyatlar çok yüksek. Doğru maliyette, doğru oyuncu almak için biraz beklememiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.