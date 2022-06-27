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Giresunspor topbaşı yapıyor

Giresun'da, yeni sezon hazırlıklarının bugün başlayacağı bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarının ilk etabının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Giresunspor topbaşı yapıyor
Giresun'da, yeni sezon hazırlıklarının bugün başlayacağı bildirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarının ilk etabının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, ilk etap kamp çalışmalarının 27 Haziran-7 Temmuz'da planlandığı ifade edilerek, oyuncuların burada güç depolayacakları kaydedildi.
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