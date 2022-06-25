Giresunspor gol kralını kadrosuna katıyor!

Spor Toto 1. Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Menemenspor'un yıldızı Giresunspor'un radarında. Menemenspor formasıyla 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. 2'nci Lig'e düşen sarı-lacivertliler, Ahmet'in transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.