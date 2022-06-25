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Giresunspor gol kralını kadrosuna katıyor!

Süper Lig'de başarılı bir kadro kurma girişiminde olan Giresunpsor, geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig'de 17 gol atarak gol kralı olan Ahmet Sağat ile yakından ilgileniyor. Giresunspor ile anlaşan oyuncunun transferi kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 14:17
Giresunspor gol kralını kadrosuna katıyor!

Spor Toto 1. Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Menemenspor'un yıldızı Giresunspor'un radarında. Menemenspor formasıyla 17 golle gol kralı olan Ahmet Sağat'ın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la söz kestiği öğrenildi.
Karadeniz ekibinin bir süredir temas halinde olduğu gurbetçi futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. 2'nci Lig'e düşen sarı-lacivertliler, Ahmet'in transferinden gelecek bonservis ücretiyle önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.

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