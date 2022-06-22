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Forvete Ugbo iddiası

Transferde nokta atışı yapmak isteyen Giresunspor, forvete Chelsea altyapısından yetişen Genk’in Kanadalı golcüsü Ugbo’yu düşünüyor.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Forvete Ugbo iddiası
44 yıl sonra yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de kalmayı başaran Giresunspor, yeni sezonda korkulu rüya görmemek için transferde ince eleyip sık dokuyor. Çotanaklar, hücum hattına transfer için rotasını Belçika'ya çevirdi. Yeşil-beyazlıların, Belçika'da Genk'te oynayan Ike Dominique Ugbo'yla temas kurduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisinin, Chelsea altyapısından yetişen 23 yaşındaki Kanadalı santrforu bedelsiz kiralamak için Genk'le görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Genç forvet, geçen sezon devre arasında kiralık olarak gittiği Fransa Ligue 1 ekibi Troyes ve Belçika'da Genk'te toplam 39 maçta 11 gol katkısı sağladı. Kanadalı hücumcu, Troyes'te forma giydiği 14 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırmayı başardı.
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