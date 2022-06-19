Mateusz Lis darbesi

Küme düşen Altay Kulübü bir şok daha yaşadı. İngiltere Premier Lig ekibi Southampton, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i bedavaya kadrosuna kattı. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Lis'in 175 bin Euro tutarındaki alacağı için kulübe 1 Nisan 2022'de ihtar gönderdiği, ancak eski yönetimin ödemeyi 15 Nisan'a kadar yapmadığı için, oyuncunun serbest kalma hakkı kazandığı ve transfer olduğu bildirildi. Yapılan açıklamada, "20 Mayıs 2022 itibarıyla göreve gelen yönetimimizin, oyuncunun alacaklarını ödeyerek sözleşme yenileme ve satış halinde bonservisten pay gibi yaptığı çeşitli teklifler oyuncu, oyuncunun menajeri ve avukatı tarafında karşılık bulmamıştır. Kulübümüz bu nedenle oyuncunun satışından elde edebileceği milyonlarca euro'luk gelirden mahrum kalmıştır" denildi.