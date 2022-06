Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Doğan Can Davas iddialarıyla ilgili, "Görüştüğümüz oyuncular var. Bunlardan biri de Doğan Can" diyerek yeşil ışık yaktı. Galatasaray'dan yetişen ve Bandırmaspor'da forma giyen 24 yaşındaki on numara, geçen sezon 28 maçta 7 kez ağları havalandırdı.