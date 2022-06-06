Giresunspor Karacic’in peşinde

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunan Giresunspor, yeni sezonda üst sıraları hedefliyor. Transferde kolları sıvayan Çotanaklar, Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ayrılan Boşnak kaleci Karacic'le görüşüyor.
44yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunan Giresunspor, yeni sezonda üst sıraları hedefliyor. Transferde kolları sıvayan Çotanaklar, Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ayrılan Boşnak kaleci Karacic'le görüşüyor. 2017'den beri Adanaspor'da oynayan 25 yaşındaki, 1.96 boyundaki Karacic, geçen sezon 20 maçta 14 gol yedi.