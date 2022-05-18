Gözler Rodri’de

44 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de tutunmayı başaran Giresunspor, yeni sezonda korkulu rüya görmemek için transferde ince eleyip sık dokuyacak. Kadrosundaki kiralık oyuncuların iyi performansıyla ligde kalan Çotanaklar, ilk olarak yerli pazarına yöneldi. Yabancıların uyum sorunuyla uğraşmak istemeyen yeşil-beyazlılar, ligden düşen Altay'da dikkat çeken bir performans sergileyen Martin Rodriguez'i radarına aldı. Karadeniz temsilcisi 27 yaşındaki sol kanada teklifini iletti. İzmir ekibiyle kontratı gelecek sezon bitecek olan Rodriguez'in 2 haftalık süre istediği öğrenildi. Teknik direktör Hakan Keleş'in kadrosunda görmeyi çok istediği Şilili yıldızla görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Sezon başında Şili'nin dev kulüplerinden Colo Colo'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, Altay'da boy gösterdiği 30 karşılaşmada 3 gol, 2 asist katkısı sağladı. Başarılı sol açık, 12 kez de Şili Milli Takımı formasını giydi.