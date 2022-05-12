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Kiralıklara teklif

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kiralık Okan Kocuk, Muhammed Gümüşkaya, Diabate ve Flavio için tekrardan teklifte bulunacaklarını söyledi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Kiralıklara teklif

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligde kalmalarında büyük bir pay sahibi olan kiralık oyuncularla yeniden anlaşmak istediklerini söyledi. Keleş, "Takımımızda kiralık sayısı fazlaydı, bunun da sebebi maddi zorluklardı. Tüm kiralık oyuncularımız kulübü sahiplendi. Hepsiyle tekrar çalışmak istiyorum. Görüşmelerimiz devam ediyor, bazılarıyla el sıkıştık. Okan da G.Saray'da oynamak ister. G.Saray'la görüşmeler olacak. Muhammed Gümüşkaya yeteneklerine güvendiğim bir oyuncu. Şartlar oluşursa onla da çalışmak isteriz. Önümüzdeki sezon Türk statüsü değişecek, tabii ki Türk oyunculara yöneliyoruz" diye bilgi verdi.

HEDEFİMİZ ÜST SIRALAR

Hakan Keleş, yeni sezonda hedef büyüteceklerini vurguladı. Keleş, "Bu sene ligde kalmak istiyorduk. İnşallah önümüzdeki sezon daha iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Son iki sezon sıfırdan takım kurduk. Bu sene biraz daha takımı koruyup, daha da güçlendirip üst sıralar için mücadele etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Giresunspor'un kiralık futbolcuları toplam 11 gol, 6 asist katkısı sağladı. Kaleci Okan Kocuk, 32 maçta 38 gol yedi. Diabate 33 maçta 6 gol, 2 asist, Flavio 35 maçta 2 asist, Muhammed Gümüşkaya 12 maçta 2 gol, 1 asist ve Suleymanov, 32 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

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