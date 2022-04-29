Haberler Giresunspor Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Adana Demirspor, Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:42 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 15:44
Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Giresunspor - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 34. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor ile Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Adana Demirspor maçı 29 Nisan Cuma günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'da seçim iptal edildi! Burak Elmas açıklama yapacak
SON DAKİKA: MFÖ solisti Özkan Uğur'dan 2 yıl sonra üzen haber geldi sağlık durumu nasıl? 2 kez kanseri yenmişti...
Seçim iptali sonrası Albayrak'tan flaş paylaşım!
F.Bahçe'de rota Salih Özcan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresun'da kritik maç
Karagümrük geri dönmeyi başardı!
Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi | Pratik limonlu kek yapma yolları
29 Nisan 2022 Cuma hutbesi konusu ne?
Araf Suresinin anlamı nedir? Araf Suresi Arapça okunuşu | Araf Suresinin Türkçe meali
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ralf Rangnick dönemi başlıyor! Ralf Rangnick dönemi başlıyor! 15:34
Trabzonspor taraftarına dev ekran müjdesi! Trabzonspor taraftarına dev ekran müjdesi! 15:34
Monaco - Olympiakos maçı saat kaçta? Monaco - Olympiakos maçı saat kaçta? 15:31
Bayern Münih - Barcelona maçı saat kaçta? Bayern Münih - Barcelona maçı saat kaçta? 15:29
Tuncay Şanlı'dan şampiyonluk açıklaması! Tuncay Şanlı'dan şampiyonluk açıklaması! 15:23
Union Berlin - Greuther Fürth maçı saat kaçta? Union Berlin - Greuther Fürth maçı saat kaçta? 15:21
Daha Eski
Strasbourg - PSG maçı saat kaçta? Strasbourg - PSG maçı saat kaçta? 15:14
Sevilla - Cadiz maçı saat kaçta? Sevilla - Cadiz maçı saat kaçta? 15:09
Hamamcıoğlu ve Öztürk açıklamalarda bulundu! Hamamcıoğlu ve Öztürk açıklamalarda bulundu! 14:49
Menemenspor'un yeni hocası açıklandı! Menemenspor'un yeni hocası açıklandı! 14:47
Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:44
F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? F.Bahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 14:27