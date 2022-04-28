Giresun'da kritik maç

Giresunspor'da, basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, bir galibiyet daha almaları halinde düşme hattındaki rakiplerin durumuna bakmaksızın ligde kalmayı garantileyeceklerini söyledi. Önal, 4 maç kaldığını anımsatarak, "Kazanırsak rakiplerin durumuna bakmaksızın ligde kalacağız. Adana Demirspor, sonra da Altay'la karşılaşacağız. Bu maçlarda 6 puan hedefliyoruz. Diğer son 2 maç olmasa da olur" dedi.

BU BÜTÇEYLE MÜTHİŞ İŞ

Çotanaklar'ın Spor Toto Süper Lig'in en düşük bütçeli ekibi olduğunun altını çizen Basın Sözcüsü Önal, "44 yıl sonra yeniden mücadele ettiğimiz ligde kalma başarısını gösterecek olmaktan çok mutluyuz. Düşük bütçeyle mütevazı bir takım kuruldu ve büyük başarı elde ettik. Düşük bütçelerle oluşturulan takımların da başarıyı yakalayabileceğini gösterdik. Tabii daha iyi yerlerde, üst sıralarda olabilirdik" yorumunu yaptı.