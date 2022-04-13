Rövanşı vermeyeceğiz

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da flaş bir sonuca imza atarak 4-0 yendikleri güçlü rakiplerine rövanşı vermek istemediklerini belirten teknik direktör Hakan Keleş, "Bizim için 10 puan fark önemli; ancak her şey garanti olmadığı sürece kendimizi rahatlamış hissetmeyiz. Sezon başı yeni kurulan takım olmaktan kaynaklanan uyum sorunları yaşadık. Fikstür de zorluydu. Ama sonra uyum yakaladık. İkinci yarıda 17 puan elde ettik. Kalan 7 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. Şimdiye kadar iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Beşiktaş ile zor bir maç olacak; ama seyirci ve saha avantajımızı kullanarak, 3 puan almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.